Клещи продолжают атаковать вологжан

Вологжан атакуют клещи. Многие из них - переносчики серьезных инфекций.

Всего с начала 2026 года в Вологодской области зарегистрировано 10 706 обращений жителей региона за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. То есть к медикам обратился практически каждый сотый вологжанин.

В регионе активно проводится вакцинация населения против клещевого вирусного энцефалита. С начала года привито 118 496 человек, из них 58 633 ребенка.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области, половина пострадавших подверглись нападению клещей на дачных участках. Еще 11,8% случаев произошли на природе — местах для охоты, рыбалки и при посещении лесов. 8,2% вологжан были укушены клещами на территории парков, скверов, пляжей и кладбищ.

Правда, почти треть затруднились определить место, где они "подцепили" клеща.