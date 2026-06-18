В колледжах и техникумах Вологодчины обучение ведут 13 кластеров проекта «Профессионалитет»

Фото: Минобразования Вологодской области ВКонтакте.

Нацпроект «Молодежь и дети» открывает новые возможности для обучения и профессионального становления, сообщает минобразования Вологодской области. В колледжах и техникумах региона обучение ведут 13 кластеров проекта «Профессионалитет». В них готовят специалистов для ключевых отраслей – металлургии, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и других.

Еще четыре кластера откроются в 2027 году, это стало возможным благодаря победе области в конкурсе Министерства просвещения РФ.

Процесс зачисления на программы «Профессионалитета» не отличается от поступления по обычным образовательным программам.

Создание в вузах Передовых инженерных школ – еще одно важное направление нацпроекта. Студенты с первого курса решают настоящие производственные задачи и участвуют в исследованиях. Передовая инженерная школа «Низкотемпературные решения» успешно ведет обучение в ЧГУ. Ведется работа над открытием ПИШ «Оптические системы и технологии» в ВоГУ.

Больше возможностей для развития школьников из сел и малых городов обеспечивают 180 образовательных центров «Точка роста». В Череповце в Вологде работают шесть технопарков «Кванториум». Актуальные знания в сфере программирования и системного администрирования школьники могут получить в центрах цифрового образования «IT-куб» в Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе и Великом Устюге.

Для поддержки и развития способностей одаренных детей работает образовательный центр «Импульс». В программах, профильных сменах, лабораторных практикумах может принять участие любой школьник, прошедший конкурсный отбор.