Череповчанин спрятал труп знакомого в болоте

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Следственный комитет Вологодской области раскрыл детали жестокого убийства в Череповецком округе. 42-летний житель деревни Харламовская зарезал 30-летнего череповчанина, а затем заметал следы почти неделю.

Всё случилось в ночь на 7 июня. Мужчины поссорились, причём старший был изрядно выпивши. В пылу конфликта он несколько раз пырнул оппонента ножом в шею. От ран потерпевший скончался на месте.

Дальше, по версии следствия, убийца действовал хладнокровно. Тело он погрузил в собственную легковушку, отвёз в лес и утопил труп в болоте. О преступлении молчал несколько дней, пока 12 июня труп не обнаружили поисковики. Фигурант уже дал признательные показания и заключён под стражу.