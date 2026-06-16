Львы будут приветствовать посетителей ЗАГСа в Вологде

Фото: Правительство Вологодской области.

Старинный особняк на Набережной VI Армии, 137 в Вологде переживает капитальное преображение. На реставрацию памятника областной бюджет выделил 207 миллионов рублей, а сама стройка вписана в госпрограмму «Наследие Вологодчины» и нацпроект «Семья».

Работы развернулись полным ходом. Внутри прокладывают инженерные коммуникации, стягивают полы и готовят стены к финишной отделке. Снаружи фасады подводят под покраску, а реставраторы корпят над лепным декором. Интересная деталь — планируется возвращение львиных маскаронов, которые когда-то венчали замковые камни над окнами парадного фасада, но были безвозвратно утеряны. Воссоздают их буквально по крупицам, сверяясь с дореволюционными фотографиями. Замгубернатора Антон Стрижов заверил, что львы снова займут своё законное место.

Судьба здания — настоящий срез городской истории. Первое упоминание на плане Вологды датировано 1781 годом, но не исключено, что фундамент заложили ещё раньше. Здесь успели поработать и отделение Госбанка, и купец Фёдор Варакин, разбогатевший на кирпиче, масле и речном фрахте. При Советах особняк отдали медицине — глазной больнице, затем поликлинике. Завершить реставрацию планируют в нынешнем году, после чего двери распахнёт городской ЗАГС