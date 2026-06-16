На Вологодчине двум браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы

Пресс-служба УТ МВД России

Транспортная полиция задержала двоих мужчин 38 и 32 лет, которые промышляли сетями прямо на нерестилище на Белом озере. Рыбаки выбрали для лова запрещённые орудия - сети, и результат оказался внушительным. При задержании у них насчитали 874 хвоста — плотва, густера, чехонь, лещ, судак, налим и ёрш. Только одной икры из незаконного улова вышло больше 900 граммов.

Общий ущерб водным биоресурсам оценён в 291 тысячу рублей. Против задержанных возбудили уголовное дело за незаконную добычу рыбы в местах нереста и на путях миграции. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.