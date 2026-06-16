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НовостиОбщество16 июня 2026 16:35

На Вологодчине двум браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы

Рыбаки использовали сети на нерестилище
Источник:kp.ru
Пресс-служба УТ МВД России

Пресс-служба УТ МВД России

Транспортная полиция задержала двоих мужчин 38 и 32 лет, которые промышляли сетями прямо на нерестилище на Белом озере. Рыбаки выбрали для лова запрещённые орудия - сети, и результат оказался внушительным. При задержании у них насчитали 874 хвоста — плотва, густера, чехонь, лещ, судак, налим и ёрш. Только одной икры из незаконного улова вышло больше 900 граммов.

Общий ущерб водным биоресурсам оценён в 291 тысячу рублей. Против задержанных возбудили уголовное дело за незаконную добычу рыбы в местах нереста и на путях миграции. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.