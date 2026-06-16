В Вологде преобразится Торговая площадь

Эскиз со страницы Сергея Жестянникова

Глава Вологды Сергей Жестянников анонсировал благоустройство Торговой площади в ходе прямого эфира. По его словам, эта территория давно требовала обновления. Напомним, площадь находится около ВоГУ, автобусная остановка Центр (Старый рынок).

В планах — замена брусчатки, установка лавочек и современного освещения, а также размещение навигации. Кроме того, площадь озеленят: уложат рулонный газон, высадят новые деревья, кустарники и многолетние цветы. Собираются использовать и мульчу из коры лиственницы.