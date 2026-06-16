Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 16:30

В Вологде преобразится Торговая площадь

Туристическое место в центре областной столицы давно требовало ремонта
Источник:kp.ru
Эскиз со страницы Сергея Жестянникова

Эскиз со страницы Сергея Жестянникова

Глава Вологды Сергей Жестянников анонсировал благоустройство Торговой площади в ходе прямого эфира. По его словам, эта территория давно требовала обновления. Напомним, площадь находится около ВоГУ, автобусная остановка Центр (Старый рынок).

В планах — замена брусчатки, установка лавочек и современного освещения, а также размещение навигации. Кроме того, площадь озеленят: уложат рулонный газон, высадят новые деревья, кустарники и многолетние цветы. Собираются использовать и мульчу из коры лиственницы.