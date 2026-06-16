Молодой человек погиб, катаясь на сапборде на речке Черной

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На Вологодчине утонул молодой человек. Трагедия произошла на реке Черной у деревни Городище Череповецкого. Трагедия произошла вечером в воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, в начале десятого вечера очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что мужчина плавал на сапборде и утонул. Спасатели прибыли на место, чтобы извлечь тело погибшего из воды. Они передали его сотрудникам полиции.

В МЧС напоминают, что в этом году на водоемах при купании в регионе погибли четыре человека.