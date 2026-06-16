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НовостиОбщество16 июня 2026 12:54

В речном вокзале в Вологде разместят кафе

Источник:kp.ru

В Вологде возьмутся за речной вокзал. Нашелся инвестор. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников во время прямого эфира.

После благоустройства на территории вокзала появится кафе. Объем инвестиций составит порядка 60 миллионов

«Наш речной вокзал давно ждал своего момента. Наконец-то все судебные споры закончились. Соглашение с инвестором подписано. У него есть один год на восстановление такого важного для нас всех объекта. Всё приведём в надлежащий вид», - говорит Глава Вологды Сергей Жестянников.

Напомним, речной вокзал горел в День города в 2022 году. Полностью сгорели дебаркадер и шесть теплоходов, две лодки были повреждены.