Вологжанин лишился иномарки Porsche Cayenne стоимостью 12 миллионов рублей

48-летний житель Вологды продал элитный кроссовер, который сочетает в себе характеристики спортивного автомобиля и внедорожника, всего за 4 млн вместо 12. Вырученные средства он передал курьеру. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина повелся на уловки мошенников.

Сначала он получил в мессенджере уведомление о необходимости срочно заключить договор с энергоснабжающей организацией. А затем по телефону продиктовал код из смс-сообщения. А далее аферисты сообщили ему о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги».

Но затем якобы сотрудник Генпрокуратуры уведомил вологжанина о взятии под «государственную защиту» и потребовал соблюдения полной конфиденциальности, запретив общаться с родственниками и друзьями.

Звонивший убедил мужчину срочно выехать в Москву для декларации имущества, а именно — продать принадлежащий ему Porsche Cayenne, а вырученные средства перевести в казначейство. При этом пообещал, что уже на следующий день автомобиль будет возвращен владельцу.

Потерпевший экстренно продал иномарку всего за 4 млн рублей, хотя рыночная стоимость машины составляет около 12 млн рублей. Деньги мужчина через курьера передал аферистам и вернулся в Вологду.

И только тут он понял о потере автомобиля и обратился в полицию.