Названы цены на колесо обозрения и речные трамвайчики в Вологде

Глава областной столицы Сергей Жестянников озвучил стоимость билетов на колесо обозрения и речные трамвайчики в Вологде.

Они заработают соответственно в Парке ветеранов и на реке Вологде в ближайшее время.

По его словам, для взрослых билет на колесо обозрения будет стоить не более 500 рублей. Детей до двух лет взрослые смогут взять с собой бесплатно. А за билет для остальных детей нужно будет выложить по 350 рублей. Кроме того, будут предусмотрены льготы, цена билета для них планируется также 350 рублей.

Билет за 40-минутную прогулку на речном катере тоже обойдётся взрослому вологжанину в 500 рублей. По словам городского главы, на обоих судах будут работать гиды и работать кафе. Кроме того, каждый катер оборудован туалетом.