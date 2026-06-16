В Вологде иномарка сбила развозчика еды на электровелосипеде

Развозчик еды на электровелосипеде попал под колеса иномарки. ДТП произошло 15 июня в 9:45 на пересечении улиц Ленинградской и Петина в Вологде. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» поворачивал налево.

Он сбил электровелосипед под управлением мужчины 1981 года рождения.

При столкновении травмы получил электровелосипедист, бригада скорой помощи доставила его в больницу, его госпитализировали.

Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, мужчина на электровелосипеде ехал по перекрестку на запрещающий сигнал светофора.