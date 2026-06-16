С 1 сентября вологодским педагогам повысят зарплату на 10 процентов

Вологодским педагогам повысят зарплату. О введении новой меры поддержки заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Решение повысить заработную плату учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов Вологодчины приняли еще в прошлом году. Уже с сентября этого года увеличим должностной оклад педагогов на 10%, что сделает зарплату в нашем регионе конкурентоспособной и выше, чем в отдельных субъектах страны. Отмечу, что это решение обеспечено средствами областного бюджета, который сбалансирован, устойчив и носит ярко выраженный социально ориентированный характер», – сказал Георгий Филимонов.

На данный момент в региональной системе образования работают свыше 21,4 тысячи педагогических работников. Фонд оплаты их труда в текущем году составил 21,6 миллиарда рублей, для сравнения: в прошлом году – 20,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 19,7 миллиарда рублей.

Оплата труда педагогов – один из ключевых вопросов развития сферы образования, способствующий привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров.В Вологодской области действует широкий перечень других мер поддержки для педагогов, реализуемых по нацпроекту президента России Владимира Путина «Молодежь и дети» и программе губернатора «Стратегия 2.0». Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Сертификационного центра, получить консультационную поддержку – по номерам телефонов: + 7 (8172) 23-90-95 или + 7 (8172) 23-90-75, сообщает пресс-служба главы региона.