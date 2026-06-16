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НовостиПроисшествия16 июня 2026 8:14

Вологжанин зарезал гостя в своей бане

ЧП случилось в Вологодском округе
Источник:kp.ru

В Вологодском округе произошла поножовщина в бане. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, 14 июня 67-летний житель села Макарово распивал спиртное в своей бане на 1-й Дачной улице. В гостях у него был 46-летний гость.

Мужчины поссорились, хозяин ножом ударил гостя в ногу несколько раз. Тот от полученных ран умер на месте.

Фигурант, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержан и допрошен. Продолжается сбор доказательств.

Следствием инициировано ходатайство перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.