Длинноносая троица поселилась в Зоосаде Деда Мороза

Длинный нос - украшение носухи.

В Зоосад Деда Мороза в Великом Устюге стремятся посетители, чтобы посмотреть на новосёлов.

На Вологодчину переехали сразу три носухи — самец Чижик и две самочки: Феня и Нафаня. Благополучно прошли карантин. И сейчас зверьки уже обживают просторный вольер с в подвесными мостиками, жердями вместо веток - они обожают лазать по ним.

Носуха - всеядное млекопитающее семейства енотовых, у животных удлиненный, чрезвычайно подвижный нос. Они спят ночью на деревьях, уткнувшись носом себе в живот.

В дикой природе животные населяют тропические леса, можно встретить их на склонах Анд — от Колумбии до Аргентины. Они ведут дневной образ жизни.

Характеры у каждого из троицы новоселов совершенно разные. Чижик — душа компании: он лидер общения, тянется к людям и те платят ему тем же. Феня — боевая и бесстрашная, смело подходит к работникам. А Нафаня — тихоня и трусишка: долго присматривается и только потом решается на контакт, рассказали в группе Зоопарк Деда-Мороза ВКонтакте.