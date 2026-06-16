В Череповце возведут муниципальное общежитие для металлургов

Фото: Георгий Филимонов, ВКонтакте.

Получено разрешение на строительство муниципального общежития для работников Череповецкого металлургического комбината.

Новое здание будет 10-этажным, квартирного типа, общая площадь - более 6 тысяч квадратных метров. Всего в здании будет 100 квартир. Общая стоимость проекта составит 558,3 млн рублей, которые будут выделены из областного и муниципального бюджетов.

Сдать объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2027 года.

Всего на благоустройство и развитие Череповца впервые направлено 14,5 млрд рублей, что свидетельствует о серьезном внимании властей к потребностям города и его жителей.