Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 6:13

На Вологодчине объявлено штормовое предупреждение

Источник:kp.ru

МЧС России по Вологодской области объявило штормовое предупреждение. 16-17 июня на западе и в центральной части региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут смещаться на восток. Синоптики прогнозируют дожди и грозы, возможно шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с и град.

По возможности в такую погоду лучше оставаться дома. При непогоде на улице не стоит прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов и деревьев. Обращайте внимание на оборванные провода и раскачивающиеся вывески. Старые и одиночно стоящие деревья потенциально опасны.