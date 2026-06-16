На Вологодчине объявлено штормовое предупреждение

МЧС России по Вологодской области объявило штормовое предупреждение. 16-17 июня на западе и в центральной части региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут смещаться на восток. Синоптики прогнозируют дожди и грозы, возможно шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с и град.

По возможности в такую погоду лучше оставаться дома. При непогоде на улице не стоит прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов и деревьев. Обращайте внимание на оборванные провода и раскачивающиеся вывески. Старые и одиночно стоящие деревья потенциально опасны.