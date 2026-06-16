Вологда готова потратить 137 миллионов на благоустройство берега Золотухи

Муниципальное казённое учреждение Вологды «Управление капитального строительства и ремонта» объявило конкурс на благоустройство участка набережной реки Золотухи от улицы Чехова до улицы Герцена.

«Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций) в размере 20% от цены контракта», — написано в контрактной документации.

Начальная цена контракта составляет 137 миллионов 589 тысяч 869 рублей. Определён срок проведения работ по благоустройству – с 15 июля 2026 года по 20 мая 2027 года.

Все работы следует выполнить с учётом антивандальной стойкости. Например, дерево и фанера должны окрашиваться двухкомпонентными красками и должны быть защищены специальным нетоксичным покрытием «Антиграфити», которое позволяет удалять любые надписи без повреждения краски", — говорится в задании.