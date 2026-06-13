В Вологде продолжается реконструкция сетей на Советском проспекте

в Вологде стартует второй этап масштабной перекладки сетей на главной городской магистрали. Бригады приступят к ремонту отрезка Советского проспекта между улицами Галкинской и Зосимовской. Работы будут идти силами сразу нескольких подрядных организаций.

На первом участке — от Марии Ульяновой до Предтеченской — дело близится к финалу. Там выполнено уже 80% запланированного объёма. Как пояснил начальник городского департамента ЖКХ Павел Шемет, коммунальщики меняют магистральные коллекторы и отводящие линии теплосети, параллельно ведя замену напорного водовода. Это должно кратно повысить надёжность, снизить теплопотери и улучшить качество ресурсов в домах вологжан, а также свести к минимуму аварийность на участке.

На новом отрезке предстоит проложить свыше 450 метров водопровода и реконструировать более полукилометра теплотрассы. Полностью завершить работы на обоих участках планируется к 12 августа.