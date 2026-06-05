В Вологде чайки заполонили детсад

Фото: Telegram-канал «Спасатели на связи»

Детский сад «Сказка» на улице Костромской в Вологде пережил настоящее птичье нашествие. Утром персонал позвонил спасателям: стая чаек буквально оккупировала прогулочную площадку, не давая детям выйти на улицу. Родители пернатых барражировали в небе, создали воздушный патруль.

Прибывшие спасатели выловили птенцов и вывезли их на природу. Однако вскоре из сада поступил повторный сигнал. Пока оформляли документы на «первую партию» крылатых хулиганов, в песочнице обнаружился «последний герой». Этот птенец повёл себя хитрее всех - прикинулся камнем.

Смирение, впрочем, оказалось напускным. Спасатели заметили, что хитрец пытался стащить у нянечки из кармана ключ от склада с компотом. Пернатого конспиратора также отправили к сородичам. Дети наконец вышли на прогулку. Подробности сообщили в telegram-канале «Спасатели на связи».