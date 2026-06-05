13-летний водитель мопеда устроил лобовое ДТП с внедорожником под Великим Устюгом

Дорожный инцидент произошёл днём 4 июня на первом километре Северного подъезда к городу Красавино, что под Великим Устюгом. Около 14:45 юный водитель мопеда «Рейсер Альфа» потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200 под управлением 39-летнего жителя Санкт-Петербурга.

После удара мопед выбросило в кювет. Подросток, которому всего 13 лет и у которого по определению не может быть водительского удостоверения, получил травмы. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в ЦРБ Великого Устюга. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции.