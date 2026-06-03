В Вологде 4 июня простятся с поэтом Александром Коротаевым

Фото со страницы Александра Коротаева, ВКонтакте

1 июня на 55-м году жизни от инсульта скончался Александр Коротаев — поэт, журналист, предприниматель и сын известного вологодского литератора Виктора Коротаева.

Мать покойного Вера Александровна Коротаева сообщила, что прощание состоится 4 июня, в четверг. Отпевание начнётся в 9 утра в Лазаревском храме Вологды на улице Бурмагиных, 50. Она обратилась к землякам, отметив, что и муж, и сын беззаветно любили родной город и посвящали вологжанам свои строки:

«Ждём Вас, дорогие Вологжане, мои муж и сын очень любили город Вологду и вологжан, воспевали их жизнь в своих стихах и не только. Прославляли их труд во славу Отчизны. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ. Народ их любил и за доброту душевную не забудет».

В региональном отделении Союза российских писателей рассказали, что Александр начинал творческий путь как журналист и поэт, затем ушёл в бизнес, но стихов не оставлял. Его знали как доброго и жизнерадостного человека, вхожего в литературные круги, общавшегося в том числе с Евгением Евтушенко. Много сил он отдал сохранению памяти отца, ушедшего из жизни столь же скоропостижно в 1997-м — Виктору Коротаеву было 58 лет. Александр не дожил до 55. «Многое не успел», — говорят коллеги.

Примечательно, что в 2026 году имя Виктора Коротаева присвоили новой улице, соединившей улицы Бурмагиных и Леденцова.