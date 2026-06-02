В Вологде скоропостижно скончался Александр Коротаев

Фото: Александр Коротаев, ВКонтакте.

В Вологде скончался Александр Коротаев. Об этом 1 июня, около 11 утра, сообщила мать - Вера Александровна Коротаева на своей странице ВКонтакте: "Меня сегодня оставил сын в 10.10 1 июня 26 года. Ушёл к любимому папе - Коротаеву Виктору Вениаминовичу. Царство небесное Вам,дорогие мои хорошие."

Как сообщила группа Вологодского отделения Союза российских писателей "Союз писателей и читателей": "Скоропостижно скончался Александр Коротаев. Его знали как сына известного поэта, издателя Виктора Коротаева. Александр работал журналистом, писал стихи, а потом ушел в бизнес, но тоже писал стихи. Общался с писателями, в том числе с Евгением Евтушенко. Был своим среди вологодских литераторов - его знали как доброго, веселого человека. Много сил прикладывал, чтобы увековечить память отца, Виктора Вениаминовича, который также скоропостижно скончался в Вологде, в 1997 году. Но отцу было 58, а Александру - 54. Александр многого не успел..."

В комментариях мама Александра Коротаева написала: "Дорогие коллеги моих мужчин - поэтов. Стихи Саши одобрил отец Виктор Вениаминович. Ольга Фокина Александр РОМАНОВ. Прошу посмертно принять в Союз писателей. Он конечно за словом не лез в карман. Стихи у него хорошие. Забудьте его резкие высказывания. Ценил писателей - вологжан. Умел дружить. простите его резкость. Он был бы рад."

В адрес родных и близких продолжают поступать соболезнования. Известно, что еще накануне Александр с супругой и мамой отдыхали на даче, он был весел и бодр, сам вел машину. Причиной скоропостижной смерти стал инсульт.

Александру Викторовичу 20 июля 2026 года исполнилось бы 55 лет. Прощание с Александром Викторовичем состоится в среду, 3 июня, в Лазаревском храме Вологды. Отпевание начнётся в 9:00.Похоронят вологжанина на Пошехонском кладбище рядом с отцом - на центральной аллее.

Александр Коротаев родился в Вологде в семье известного поэта и журналистки, учился в школе № 8, писал стихи со школьной скамьи.

После 10-го класса Александр Коротаев поступил на факультет русского языка и литературы Вологодского государственного педагогического института. Позднее получил образование юриста. В 1990-е годы занимался журналистикой, был редактором газеты «Вологодская неделя», организовал газету "Насон-город", дал название патриотической газете "Родной огонек".

Стихи публиковал в периодике, в журналах «Наш современник», «Невский альманах», «Вологодский ЛАД» и других изданиях. Автор сборников стихов «Журавли» и «Вологодские стихи».

В последние годы он занимался полиграфической, рекламной и издательской деятельностью.

В мае стало известно, что именем его отца назвали улицу, она идёт от ул. Бурмагиных до ул. Леденцова.