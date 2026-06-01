В Вологде будет работать новый центр "Забота"

Подготовка к открытию нового центра активного долголетия «Забота» практически завершена. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он разместится в двухэтажном доме, арендованном у частника.

Новый центр будет ориентирован на все категории граждан: молодые семьи, взрослых жителей и молодежь. На его базе разместится филиал МФЦ, что позволит вологжанам оформлять справки и документы в одном месте. Рядом с окошком установят банкоматы для мгновенной оплаты госпошлин.

Помимо этого, в «Заботе» откроют компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятий здоровьем и мастер-классы для детей и родителей.

«Этот центр — очередной шаг к тому, чтобы в каждом районе города появилось такое же место притяжения. Мы целенаправленно ищем подходящие помещения, чтобы "Забота" стала по-настоящему доступной для всех. Совсем скоро новый центр полностью завершат, и он начнёт принимать посетителей. А дальше — больше», — сообщил Сергей Жестянников.

