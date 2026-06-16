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НовостиОбщество16 июня 2026 12:58

Курьер забрал у женщины коллекцию золота на 39 млн рублей

Источник:kp.ru

В Вологде будут судить молодого человека, забравшего у пенсионерки золото. Цена коллекции драгоценностей - 39 миллионов рублей. Курьер взял у вологжанки и передал мошенникам два пакета драгоценностей.

Под суд пойдет 21-летнийо житель Новосибирска.

В октябре прошлого года юноша договорился с преступниками, которых еще ищут.

За хищение денег у пожилых людей он получал процент.

Соучастники занимались обработкой пенсионерки по телефону. Вологжанка собирала золото более 20 лет. Курьер лично забирал пакеты общим весом свыше 6 килограммов.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.