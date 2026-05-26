Знаменитый памятник в Вологде уберут с площади перед администрацией города

Ведется поиск подрядчика - нужно перевезти объект культурного наследия. Речь идет о монументе участникам Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, установленный "при коммунистах", в 1977 году. Сейчас на площади Революции ведется комплексное благоустройство. На месте памятника намерены установить фонтан.

Начальная стоимость контракта — 136 миллионов рублей. Заявку можно подать до 8 часов 10 июня.

Информация размещена на сайте Госзакупок. Подрядчику предстоит «выполнение работ по сохранению с перемещением объекта культурного наследия регионального значения «Монумент участникам Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны». Определено место хранения на Монастырской, 16Б, а место монтажа — в парке культуры и отдыха имени 50-летия Октября, который находится в микрорайоне Лукьяново Вологды, на правом берегу реки Вологды. К слову, парк, хоть и находится в черте города, но сейчас представляет собой довольно малолюдную и неухоженную территорию.

Срок выполнения работ — до конца ноября 2028 года.