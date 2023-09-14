Сокольчанин порезал двоих и его арестовали

В Соколе 48-летнему мужчине, подозреваемому в покушении на убийство, предъявлено обвинение. Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела.

Как сообщалось ранее, днем 9 сентября 2023 года пьяный житель дома, расположенного на ул. Архангельская в Соколе, нанес своему 46-летнему другу удар ножом в шею. С полученными телесными повреждениями пострадавший сумел покинуть квартиру, его жизнь спасли врачи. В настоящее время он проходит стационарное лечение.

В ходе расследования установлено, что помимо пострадавшего друга в квартире в момент происшествия находился 23-летний сын фигуранта, на которого также с ножом напал его отец. С полученными ранами второй потерпевший госпитализирован и в настоящее время продолжает проходить лечение в областном центре.

С учетом установленных данных, следствием накануне возбуждено второе уголовное дело о покушении на убийство, соединенное в одно производство с ранее расследуемым. Действия подозреваемого переквалифицированы на ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Арестованному накануне подозреваемому сегодня предъявлено обвинение, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.