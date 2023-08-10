В ЧГУ зачислено более тысячи абитуриентов, но остались бюджетные места

В Череповецком госуниверситете остались бюджетных места. В вузе подведены предварительные итоги приемной кампании. Всего в ЧГУ зачислено больше тысячи абитуриентов, 123 места пока вакантны, сообщает пресс-центр университета.

«Сейчас вакантно 123 бюджетных места. Есть места на инженерно-технических направлениях, естественно-научных, педагогических и на биологии. Документы принимаются до 29 августа, в том числе через портал госуслуг. Так сделали 57% абитуриентов», — рассказала ректор ЧГУ Екатерина Целикова.

По ее словам, 18 человек зачислены по квотам, выделенных для участников СВО и их детей. В ЧГУ большинство первокурсников - местные, из Череповца и области. Всего зачислены абитуриенты из 43 российских регионов и 37 иностранцев.