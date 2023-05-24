Многодетные семьи на Вологодчине стремятся получать деньги, а не земельные участки

Более 13 тысяч многодетных семей получили земельный участок или земельный сертификат. Точные цифры озвучил заместитель губернатора Сергей Сорокин. По состоянию на 1 мая 2023 года в уполномоченные органы обратилось 20168 многодетных семей с заявлением о постановке на учет для выделения земельного участка. За весь период действия закона, с 2015 года, 7571 семья получила земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

С 2019 года в регионе действует программа «Земельный сертификат», которая позволяет получить выплату взамен земельного участка. Этой возможностью воспользовались 6172 семьи.

Сергей Сорокин отметил, что «Земельный сертификата» востребован, но стало снижаться количество формируемых и предоставляемых земельных участков: получение выплаты стало приоритетом.

«На текущий момент на учете у нас стоит 6457 семей. В течение этого года органами местного самоуправления планируется предоставление 532 земельных участков и 831 выплаты.