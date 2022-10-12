В Вологодском районе убит мужчина

В поселке Рубцово Вологодского района супруга подозревается в убийстве мужа. Следователями СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследуются обстоятельства смерти 47-летнего жителя поселка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, поздним вечером 10 октября 2022 года у себя дома 39-летняя женщина в ходе ссоры с супругом ударила ножом в грудь, после о вызвала скорую помощь. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

В ходе первоначальных следственных действий, в том числе при проверке показаний на месте, подозреваемая описала обстоятельства произошедшего,