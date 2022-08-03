Вологодские продукты оказались небезопасными для людей

В Вологодской области государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора забраковали продукцию. В черный список попала мясная, молочная продукция и мед местных производителей и сыр из Татарстана. По определению Россельхознадзора, продукты не отвечают требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле специалистами Управления Россельхознадзора были отобраны пробы от мяса птицы производства ООО «Шекснинская птицефабрика», мяса свинины производства СПК «Агрофирма «Красная звезда», меда, изготовителем которого является ЛПХ Завьялов А.Н., а также сыра, произведенного ООО «Сыркомбинат» (Республика Татарстан).

Были проведены лабораторные исследования. В отобранных образцах мясной продукции и меда нашли следы антибиотиков, доксициклина и метронидазола. Это является нарушением требований Технического регламента ТС «О безопасности пищевой продукции». А в сыре выявлена фальсификация продукции растительными жирами, это также является нарушением технического регламента.

Информация о выявленных нарушениях направлена производителям. Им предлагается в течение 10 дней после получения письма разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей и согласовать ее с органом госконтроля.

Всем изготовителям продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.