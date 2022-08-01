Подозревается убийство: в Шекснинском районе исчезла семья дачников

В Шекснинском районе следователи СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство": там пропала дачница с двумя детьми. "Череповецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей по признакам преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщает СУ СК. 30 июля череповчанин сообщил, что сестра с детьми, приехавшие из Мурманской области, не выходят на связь. Они отдыхали на даче в деревне Красново Шекснинского района. Информацию проверили. Следователи при осмотре дачи обнаружили личные вещи пропавших: женщины 52 лет, мальчика 14 лет и девочки 11 лет. Самих людей не было.

Принято решение возбудить уголовное дело и тщательно расследовать обстоятельства исчезновения. На место выезжала постоянно действующая следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного аппарата.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мурманчанка с двумя детьми приехала на малую родину и исчезла в Шекснинском районе

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