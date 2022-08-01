В Шекснинском районе в лесу нашли женщину с детьми, которых не было дома семь дней

Фото со страницы Виктора Кузнецова

Семью нашли в шести километрах от деревни.

Из Шекснинского района Вологодской области вечером 1 августа пришли хорошие новости. В лесу поисковики нашли 52-летнюю женщину с двумя детьми: дочерью Александрой 11 лет и сыном Никитой 14 лет. Живыми. На природе они провели 7 суток... Подробности сообщил глава района Виктор Кузнецов. Состояние потеряшек, исчезнувших 25 июля, пока оценивают врачи. Заметить их удалось только с воздуха около 7 часов вечера возле урочища Беспутово.

Светлана проводила в деревне Астралихе свое детство, не была тут 30 лет, населенного пункта давно уже нет... Решила посетить родные места - приехала из Мурманской области, города Мончегорска, и поселилась у троюродного брата в деревне Красново.

Он приезжал их проведывать, но обнаружил дачу закрытой, вещи лежали дома, включая телефоны, еду и сапоги. Связь в этих местах плохая. Так что он не сразу заподозрил, что семья пропала.

Но во второй приезд он понял, что пять дней в доме никого не было. Тут брат обратился в полицию, за дело взялись спасатели и поисковики. Выяснилось, что последний звонок с их телефона был еще 25 июля.

Как оказалось, семья благополучная - вредных привычек мать не имеет, владеет парикмахерским бизнесом. В Мурманской области у Светланы осталась дочь шестнадцати лет.

1 августа на подмогу вылетел вертолетно-спасательный отряд "Ангел". В поисках участвовали полицейские, охотники-егеря, волонтеры из поисковой организации "Лиза Алерт" и ПСО "Ты не один", техника, а также кинолог с собакой. К счастью, ночи стояли не очень холодные, а в лесу можно найти ягод и воду. Собака брала след, но сразу теряла. Зато определилось приоритетное направление поисков: следы вели в направлении Астралихи. Однако, если уйти севернее, тут легко заблудиться: нет ни дорог, ни рек, ни населенных пунктов.

За гостей из Мончегорска волновались, наверное, все вологжане. Виктор Кузнецов пояснил, что женщина с детьми действительно отправилась в Астралиху, но обратной дороги уже не нашла. Так и плутали неделю, пока их не обнаружили поисковики.

"Родственники пропавших выражают огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках и оказывал моральную поддержку. От себя лично искренне благодарен поисковикам, волонтерам, полиции и всем причастным к поискам за оперативность, слаженность действий, упорство и человечность, которые вы проявляете в таких ситуациях! Очень рад, что для этой семьи такая семидневная прогулка по лесу закончилась благополучно! Дорогие шекснинцы, берегите себя и своих близких!", - сообщил глава района.

Тем временем, правоохранители уже успели завести уголовное дело по статье "Убийство". Правда, зачастую его возбуждают чтобы было больше возможностей для следственных действий, а значит и для поиска.