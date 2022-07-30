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Происшествия30 июля 2022 20:54

Мурманчанка с двумя детьми приехала на малую родину и исчезла в Шекснинском районе

Женщина хотела посетить малую родину - могла отправиться в лес
Евдокия САХАРОВА

В Шекснинском районе ЧП. Пропала 53-летняя жительница Мончегорска Мурманской области с 11-летней дочерью Александрой и 14-летним сыном Никитой. О пропаже сообщил брат мурманчанки. Информация поступила из местного отдела МВД.

Женщина приехала в гости к дальним родственникам в деревне Красново Сиземского поселения. Хотела посетить деревню Астралиха, которой уже нет - не была на малой родине три десятка лет. Могла отправиться в лес. С потерявшейся нет связи.

Светлана Узинюк ростом 156 см. Александра ростом 160 см, Никита 156. Дети выглядят на свой возраст, вся семья нормального телосложения.

Всем, у кого есть информация о женщине с детьми, сообщите в дежурную часть полиции по телефону: 8 817 51 2 12 40. Близкие очень волнуются.