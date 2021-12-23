Фура раздробила трактор под Вологдой

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Вологодском районе на 13 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» в 9 утра случилось серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. На зимней трассе толкнулся большегруз и трактор.

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

33-летний петербуржец за рулем «Скании» с полуприцепом ехал в сторону областного центра, когда врезался в трактор МТЗ-82, ехавший в крайней правой полосе в попутном направлении. Удар фуры уничтожил сельскохозяйственную технику - трактор буквально развалился на части и перевернулся.

Водителя трактора госпитализировали с травмами, а дальнобойщику оказали помощь на месте. Госавтоинспекция уточняет обстоятельства аварии.

17 и 18 декабря в Вологодском районе произошли похожие ДТП. Легковушки врезались в трактора, идущие в попутном направлении.