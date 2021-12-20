В Вологодском районе произошло второе за неделю ДТП с трактором

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В Вологодском районе произошло еще одно ДТП с трактором. Трактор и легковой автомобиль столкнулись у деревни Лахмино, на 35-ом километре автодороги «Вологда – Медвежьегорск».ЧП случилось 18 декабря около 15 часов.
Автомобиль "LADA Kalina" врезался во впереди идущий трактор. Легковушкой управлял 66-летний мужчина, пострадал его пассажир 75-летний мужчина.
Трактором МТЗ с прицепом, которым управлял 57-летний водитель, от удара съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавшего госпитализировали в Вологодскую областную клиническую больницу.
Это второе за неделю столкновение легковушки с трактором в Вологодском районе:
ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшим произошло под Вологдой