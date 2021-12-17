ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшим произошло под Вологдой

Легковуш а на скорости врезалась в впереди идущий трактор. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Столкновение со спецтехникой: один погиб и пятеро пострадало. ДТП случилось в Вологодском районе Один человек погиб и пять человек получили травмы в ДТП. Оно произошло около 18:00 16 декабря на 25 километре автодороги Вологда-Ростилово.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 27-летний мужчина находился за рулем ВАЗ-2114. Легковушка, двигавшаяся в сторону Вологды, врезалась в трактор, который ехал в попутном направлении. Спецтехникой управлял 40-летний мужчина.

От удара ВАЗ-2114 вынесло на встречку, там двигался Фольксваген Поло под управлением 34-летнего водителя.

В свою очередь Фольксваген после удара вылетел на встречку, там двигался Рено Дастер под управлением 42-летнего мужчины.

Итог ДТП с участием четырех машин - пятеро получили травмы, пассажир Фольксваген Поло скончался.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства этого происшествия.