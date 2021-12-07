Вологодские депутаты проголосовали за ужесточение QR-режима с 1 февраля

Фото Романа Грачева

В Вологодской области окончательно одобрили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». С 1 февраля 2022 года для посещения общественных мест, включая транспорт, необходим будет QR-код. Под исключения попали аптеки, продуктовые и магазины с товарами первой необходимости. Без подтверждения о своей вакцинации (медотводе, успешно перенесенном ковиде) россияне больше не смогут зайти в торговые центры.

Закон примут, когда большинство регионов проголует «ЗА». Депутаты из Северной Осетии проголосовавшие против, в тот же день переголосовали: из строя вышла система подсчета голосов.

Тем временем в общественной палате Вологодской области заявили, что QR-коды ограничивает лишь выбор средства передвижения, зато риск заражения существенно снизится. На данный момент речь идет о поездах, самолетах и межрегиональных сообщениях.

Напомним, недавно группа людей - противников QR-кодов прорвалась в Правительство Вологодской области. А половина сотрудников Драмтеатра Вологды отказалась прививаться.