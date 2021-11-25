Половина Вологодского Драмтеатра не собирается вакцинироваться

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Три десятка работников Вологодского драмтеатра отказываются от вакцинации от ковида. Об этом сообщил в своем блоге местный политик Алексей Лепехин.

По словам общественника, к нему обратились ключевые актеры, работники сцены, костюмеры и другие специалисты театра для подачи коллективной жалобы. Как выяснилось, многие не хотят прививаться от опасного вируса. До 25 ноября работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания должны сделать первый укол вакцины. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач области Ирина Кузнецова. Иначе вологжане будут отстранены от работы.

Алексей Лепехин подготовил для работников театра отказ от принудительной вакцинации к работодателю, а также помог подать жалобу в прокуратуру на действия Ирины Кузнецовой. Политик обзвонил несколько инстанций, включая Роспотребнадзор. Представитель Государственной инспекции труда сообщил, что работник может подать в суд при отстранении и выиграть его. В Департаменте культуры и туризма пояснили, что власти приняли решение перенести дату отстранения на месяц вперед - на 25 декабря.

Тем временем по состоянию на 25 ноября в Вологодской области за сутки 399 заболевших, 12 человек умерло от коронавируса. Среди вакцинированной молодежи объявлен розыгрыш призов.