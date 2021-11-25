Вакцинированная молодежь Вологодчины может выиграть множество призов

Молодые жители Вологодской области получат шанс выиграть ценные призы после вакцинации однокомпонентной или двухкомпонентной вакциной от COVID-19.

Вологжанам от 18 до 35 лет сулят 30 смартфонов Apple iPhone, 50 беспроводных наушников AirPods, 50 умных колонок Яндекс.Станция с голосовым помощником «Алиса», 10 путёвок на родину Деда Мороза и другие интересные призы в рамках розыгрыша «COVIDЛиквидация». Мероприятие проводит молодёжный центр «Содружество».

Для участия необходимо зарегистрировать свой действующий сертификат с QR-кодом о профилактической прививке от COVID-19 в системе «Молодежь России». Сделать это нужно до 23:59 28 декабря этого года. Победителей озвучат в прямом эфире в 10:00 30 декабря в группе ВКонтакте.

Уточнить информацию можно в центре «Содружество» по телефону: (8172) 23-02-13 (добавочный 2945). Положение о розыгрыше тут.