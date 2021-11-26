Стало известно какой газ был распылен при хождении вологодских антиваксеров в областной парламент

По факту инцидента в Законодательном Собрании Вологодской области возбуждено уголовное дело. Женщина-ходок обвиняется в применении насилия в отношении росгвардейцев.

Как стало известно, жительница Череповца, 46 лет, брызнула дихлофосом в лицо бойцу Росгвардии. Как сообщала "Комсомолка", в холле ЗСО на улице Пушкинской, 25 произошла накануне. 26 ноября в здание, находящееся под охраной, имеющее пропускной режим, пришла группа людей, требуя приема спикера ЗСО Андрея Луценко.

Ходоки не были заранее записаны на прием, "некоторые посетители нарушали пропускной и масочный режимы, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц, 46 лет, стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ, а также применила насилие. В результате двум сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз 1 степени. Им оказана амбулаторная медицинская помощь», — сообщает региональное управление следственного комитета.

На месте происшествия изъят баллончик с надписью «Дихлофос», из которого распылялся газ. Следователи изъяли записи с камер наблюдения и мобильных телефонов.

Женщина находится на подписке о невыезде.

Напомним, дихлофос - фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения. В силу своей относительной безопасности для человека применяется для уничтожения насекомых в быту и на производстве. Это вещество оказывает на вредителей - клопов, тараканов, муравьев, мух, комаров, блох, - нервно-паралитическое действие. Атака по трем «фронтам»: через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и панцирь насекомых.