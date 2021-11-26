Антиваксеры ворвались в ЗСО Вологодчины и напали на охрану

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В Вологде скандал: 25 ноября группа неизвестных, около 8 человек, ворвалась в здание Законодательного Собрания Вологодской области и распылила аэрозоль в лица сотрудникам Росгвардии.

Вологжане потребовали встречи с председателем ЗСО Андреем Луценко, они хотели передать свое негативное мнение о федеральном законопроекте посвященном QR-кодам. Чиновника на месте не было, но люди не поверили сотрудникам ЗСО и прорвались сквозь охрану. В приемной председателя им найти не удалось.

Полиция задержала активиста в оранжевой куртке - во время его задержания толпа вновь взялась за баллончики. Два сотрудника Росгвардии получили химические ожоги глаз. Женщина, которая была замечена за распылением неизвестного газа, пожаловалась, что у нее сломана рука - была вызвана скорая.

Спустя 30 минут Андрей Луценко вышел к дебоширам - ему зачитали обращение трое череповчан и двое жителей Вологды. Документ зарегистрировали.

Неизвестно, почему антиваксеры не записались на личный прием заранее. Подобный инцидент произошел и в Челябинске. Ситуацию успокоили несколько нарядов полиции.