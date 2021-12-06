В снегах застряла электричка, соединяющая Ленинградскую и Вологодскую области

Бабаевская электричка застряла в снегах. О ЧП на Октябрьской железной дороге сообщили социальные сети. Происшествие уже заинтересовало региональное управление Следственного комитета на транспорте. В настоящий момент следователями ведется проверка данного инцидента. "В вечернее время 5 декабря электропоезд совершил вынужденную остановку в связи с отключением внешнего источника электроэнергии. Со слов пассажиров, остановка составила свыше двух часов при отключенной системе обогрева и освещения", - сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Электричка, соединяющая Ленинградскую и Вологодскую область, попала в снежный капкан 5 декабря. Неподалеку от Тихвина электропоезд, следующий до Бабаево, остановился. При этом температура воздуха опустилась ниже 20 градусов. Люди остались в холоде и темноте. Их возмущенные вопросы появились в интернете:

"Время идёт, людям ничего не говорят, поедут дальше или нет, просто какой-то ужас и кошмар, что делается на железной дороге?".

Пресс-служба РЖД вскоре отреагировала на записи в интернете. По ее информации, на участке Тихвин - Большой Двор произошло отключение электроэнергии. Помощь была обещена - за пассажирами должен был прийти другой состав.

Как оказалось, застрял в снегах электропоезд № 6054, отправлением из Тихвина в 18:05.

Ждать пришлось долго: тепловоз пришел только после полуночи, он и отбуксировал вагоны в Бабаево. Пассажиры приехали со значительным опозданием. Время в пути от Тихвина до Бабаево, большую часть в холоде и темноте, составило около 7 часов.

Сегодня в Вологду прибыл на сказочном поезде РЖД Дед Мороз.