В Вологду прибыл сказочный поезд Деда Мороза

Расписание остановок поезда включает более 30 городов.

Сказочный поезд российского Деда Мороза прибыл в Вологду. На нем зимний волшебник отправился поздравлять детей страны. В воскресенье поезд вышел из Великого Устюга. Его первая остановка утром 6 декабря произошла в Вологде, Сказочный состав пробудет в Вологде до вечера.

Вот такой паровоз тащит сказочный поезд.

Как рассказал Дед Мороз, его путешествие продлится 41 день, маршрут пройдет через 36 городов, через 31 регион России – из Великого Устюга и обратно. На Новый год поезд прибудет в Хутор Роза (Сочи), в Москве он сделает остановку 5 января. Под Старый Новый год поезд вернется в Великий Устюг.

Передвижная резиденция Деда Мороза на колесах преодолеет 13 тысяч километров: передвигаться будут ночью, а днем - общаться с жителями.

Передвижную резиденцию Деда Мороза могут посетить все желающие.

В составе поезда, который тащит настоящий паровоз, 9 вагонов. В празднично оформленной передвижной резиденции - приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет зимняя сказка - развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. В программе могут принять участие все желающие. Работают также сувенирная лавка и кафе. Помимо развлекательной программы, на вокзалах предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции - для этого нужно приобрести билеты.

В программе посещения - квест для детей в поезде, знакомство с передвижной резиденцией, чаепитие, а также сладкий подарок от Деда Мороза.

Фото: сайт rzd.ru