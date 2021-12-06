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Общество6 декабря 2021 9:00

В Вологду прибыл сказочный поезд Деда Мороза

Волшебник совершает большое путешествие по стране
Иван Чухнин
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Расписание остановок поезда включает более 30 городов.

Расписание остановок поезда включает более 30 городов.

Сказочный поезд российского Деда Мороза прибыл в Вологду. На нем зимний волшебник отправился поздравлять детей страны. В воскресенье поезд вышел из Великого Устюга. Его первая остановка утром 6 декабря произошла в Вологде, Сказочный состав пробудет в Вологде до вечера.

Вот такой паровоз тащит сказочный поезд.

Вот такой паровоз тащит сказочный поезд.

Как рассказал Дед Мороз, его путешествие продлится 41 день, маршрут пройдет через 36 городов, через 31 регион России – из Великого Устюга и обратно. На Новый год поезд прибудет в Хутор Роза (Сочи), в Москве он сделает остановку 5 января. Под Старый Новый год поезд вернется в Великий Устюг.

Передвижная резиденция Деда Мороза на колесах преодолеет 13 тысяч километров: передвигаться будут ночью, а днем - общаться с жителями.

Передвижную резиденцию Деда Мороза могут посетить все желающие.

Передвижную резиденцию Деда Мороза могут посетить все желающие.

В составе поезда, который тащит настоящий паровоз, 9 вагонов. В празднично оформленной передвижной резиденции - приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет зимняя сказка - развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. В программе могут принять участие все желающие. Работают также сувенирная лавка и кафе. Помимо развлекательной программы, на вокзалах предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции - для этого нужно приобрести билеты.

В программе посещения - квест для детей в поезде, знакомство с передвижной резиденцией, чаепитие, а также сладкий подарок от Деда Мороза.

Фото: сайт rzd.ru

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