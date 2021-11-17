Управляющий вологодским ПФР Василий Жидков написал явку с повинной

В зале Вологодского городского суда 17 ноября. Фото: Евдокия САХАРОВА

Заседание по определению меры пресечения Василию Жидкову пошло в городском суде Вологды. Фото: Евдокия САХАРОВА

Василий Жидков написал явку с повинной. Вологодский городской суд 17 ноября определял меру пресечения Василию Жидкову, руководителю областного Пенсионного фонда.

15 ноября его в рабочем кабинете задержали спецслужбы. Заседание проходило в здании суда на улице Гоголя. Василий Николаевич прибыл в суд с адвокатом, он отказался общаться с журналистами и не сделал никаких заявлений.

Вологодский городской суд в присутствии журналистов начал заседание, однако затем журналистов удалили из зала суда. Рассмотрение постановления заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Вологодской области о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего управляющего Отделения ПФР по Вологодской области Василия Жидкова прошло за закрытыми дверями. Адвокат, оберегая интересы клиента, говорил о государственной тайне, следователи озабочены тайной следствия.

Как сообщала "Комсомолка", Василий Жидков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ - превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Высокопоставленный чиновник подозревается в том, что способствовал строительной компании незаконно вывести крупные денежные средства, около 70 миллионов рублей не поступили в Пенсионный фонд, около 52 миллионов не было выплачено работникам предприятия, которое было обанкрочено.

Как прозвучало в судебном заседании, Василием Николаевичем была написана явка с повинной, свою вину он признал. 20 декабря он намерен уволиться из ПФР по собственному желанию.

Прокурор потребовал отправить подозреваемого под домашний арест до 11 января: Жидков все еще работает в ПФР и может уничтожить улики, в то же время улики позволяют подозревать его в совершении преступления.

- Фото: Евдокия САХАРОВА

Защита не согласна с такими строгими мерами: Василий Жидков имеет работу, семью, место жительства, свою вину признает, член семьи имеет тяжелое заболевание. Защита просит оставить его на подписке о невыезде.

В 13:15 суд удалился для вынесения решения. Оно будет озвучено без присутствия журналистов.

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