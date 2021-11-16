Появилось видео задержания силовиками управляющего Вологодского отделения Пенсионного фонда России

ФОТО: УФСБ по Вологодской области.

Управление ФСБ по Вологодской области распространило видео задержания высокопоставленного руководителя Пенсионного фонда России.

Как накануне сообщала "Комсомолка", региональным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей Отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

ФОТО: УФСБ по Вологодской области.

Часть 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Чиновника подозревают, что в 2015-2016 годах он содействовал незаконному выводу денежных средств в особо крупном размере с расчетных счетов крупнейшей строительной организации региона, которая находилась в предбанкротном состоянии. "Это привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 млн. рублей и невыплате заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн. рублей", - сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

ФОТО: УФСБ по Вологодской области.

СМИ называют строительную организацию. Это ныне обанкроченный, бывший крупнейший вологодский застройщик "Стройиндустрия". Предприятие породило большое количество обманутых дольщиков, сотрудники были уволены без выплаты заработной платы.

Фамилия подозреваемого в пресс-релизе не называется. Но на распространенных ФСБ кадрах видно, что спецслужбы наведались в отделение Пенсионного фонда области, что на улице Лермонтова в Вологде. С документами знакомится, а затем покидает кабинет вместе с пришедшими управляющий Вологодского отделения ПФР Василий Жидков.

Ранее Василий Жидков баллотировался в депутаты областного собрания от "Единой России", работал в Городской Думе Вологды.

Василий Николаевич Жидков родился 21 августа 1962 года в селе Ивановка, Исмаиллинского района, Азербайджанской ССР. В 1988 году окончил ВКШ при ЦК ВЛКСМ, в 1996 году – Московскую государственную юридическую академию, в 2001 году – МГИМО (У) МИД РФ. С мая 1981 года по июнь 1983 года проходил службу в Вооруженных силах СССР.

С 1988 года по 1991 год работал в вологодских обкоме и горкоме ВЛКСМ. С 1992 года занимал должность ведущего специалиста, начальника отдела аренды в Администрации г. Вологды. С 1 ноября 2001 года работает в ПФР, более 10 лет руководил Управлением ПФР в городе Вологде. После скоропостижной смерти управляющего областным отделением ПРФ в 2013 году, занял его кресло.

Согласно сведений о доходах, Василий Николаевич в должности управляющего в прошлом году заработал чуть более 2,5 миллионов рублей. У него в собственности земельный участок 29 соток с жилым домом в 18 квадратных метров. В его пользовании находятся квартира 106 квадратных метров и старенький автомобиль "Рено Сценик", которые принадлежат жене. Супруга в прошлом году заработала чуть менее 500 тысяч рублей.