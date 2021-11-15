В Вологодской области руководителя регионального отделения ПФР заподозрили в преступлении

В Вологодской области в центре скандала оказалось областное отделение ПФР. Информацию распространила пресс-служба регионального ФСБ. В ней, в частности говорится, что один из руководителей подозревается в махинациях, возбуждено уголовное дело.

В пресс-релизе говорится, что Управлением ФСБ России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей Отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, "подозреваемый в 2015-2016 годах содействовал незаконному выводу денежных средств в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона. Это привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 млн. руб. и невыплате заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн. руб.."

Судя по цифрам, строительная организация - это ныне обанкроченный, бывший крупнейший вологодский застройщик "Стройиндустрия", породивший большое количество обманутых дольщиков.

Фамилия подозреваемого в релизе не называется, но как стало известно, сегодня в первой половине дня около десятка силовиков наведались в отделение Пенсионного фонда области, что на улице Лермонтова, в кабинет управляющего. В итоге руководитель Василий Жидков отправился с ними.

Согласно сведений о доходах, Василий Николаевич в должности управляющего в прошлом году заработал чуть более 2,5 миллионов рублей. У него в собственности земельный участок 29 соток с жилым домом в 18 квадратных метров. В его пользовании находятся квартира 106 квадратных метров и автомобиль Рено Сценик. которые принадлежат жене. Супруга в прошлом году заработала чуть менее 500 тысяч рублей.