Управляющему Пенсионным фондом Вологодчины запретили пользоваться интернетом

Фото: Евдокия САХАРОВА

Управляющему Пенсионным фондом России по Вологодской области Василию Жидкову 17 ноября Вологодский городской суд избрал меру пресечения. Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия - в 2015-2016 году произошла неуплата обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 млн и заработной платы почти пяти сотням вологжан на сумму 52 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Суд запретил Жидкову находиться в отделении Пенсионного фонда России по Вологодской области, общаться определенными лицами, осведомленными о его деятельности. Помимо этого подозреваемый не сможет пользоваться интернетом и другими средствами связи, за исключением чрезвычайных ситуаций, а также общения с судом, адвокатом, следователем и контролирующим органом. Мужчина не сможет пользоваться почтой, за исключением корреспонденции, связанной с судом. Жидков должен будет самостоятельно являться на вызовы правоохранителей. Подозреваемый все еще занимает высокую должность, хотя и написал явку с повинной и заявление на увольнение по собственному желанию к 20 декабря. Он просил суд не заключать его под домашний арест, ведь у него маленькие дети и тяжело больной близкий. Голос дрожал.

Заседание провел судья Александр Сергеевич Кубасов Фото: Евдокия САХАРОВА

Пресс-служба УФСБ по Вологодской области сообщила, что мужчина нарушил закон и из корыстных побуждений поспособствовал незаконному выводу большого количества денег со счетов местной крупной строительной организации, которая была близка к банкротству. Пенсионный фонд не досчитался десятков миллионов, полтысячи вологжан остались без зарплаты.

Постановление может быть обжаловано в течение 3 дней. Читайте подробности о заседании суда 17 ноября в нашей статье.