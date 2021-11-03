Вологодчина получит 95 млн на лекарства, выдаваемые от коронавируса бесплатно

На заседании президиума Координационного совета Правительства РФ приняли решение дополнительно профинансировать закупку бесплатных лекарственных препаратов для регионов. Субъекты РФ получат в общей сумме 11 млрд рублей.

Вологодская область до конца 2021 года получит из федерального бюджета 95 млн рублей. После этого департамент здравоохранения в кратчайшие сроки закупит все необходимые препараты. Они предназначаются пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Лекарства должны быть назначены врачом.

В числе бесплатных средств жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные препараты и антикоагулянты. С начала года Вологодчине выделили на медикаменты уже более 328 миллионов рублей.

Тем временем, большинство вологжан собираются привить к Новому году. А в Вологодской области максимальный за все время пик заболеваемости.