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Здоровье3 ноября 2021 15:03

Вологодчина получит 95 млн на лекарства, выдаваемые от коронавируса бесплатно

Деньги придут до конца года, препараты закупят в кратчайшие сроки
Евдокия САХАРОВА
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На заседании президиума Координационного совета Правительства РФ приняли решение дополнительно профинансировать закупку бесплатных лекарственных препаратов для регионов. Субъекты РФ получат в общей сумме 11 млрд рублей.

Вологодская область до конца 2021 года получит из федерального бюджета 95 млн рублей. После этого департамент здравоохранения в кратчайшие сроки закупит все необходимые препараты. Они предназначаются пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Лекарства должны быть назначены врачом.

В числе бесплатных средств жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные препараты и антикоагулянты. С начала года Вологодчине выделили на медикаменты уже более 328 миллионов рублей.

Тем временем, большинство вологжан собираются привить к Новому году. А в Вологодской области максимальный за все время пик заболеваемости.