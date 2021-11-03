На Вологодчине достигнут максимум по приросту ковидных больных

В Вологодской области 3 ноября отметили максимум по количеству официально заболевших коронавирусом за сутки. С ковидом за один день слегли сразу 375 вологжан. Предыдущий антирекорд равнялся 374. Это печальное число было озвучено 23 декабря прошлого года.

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От COVID-19 умерли еще 6 вологжан. На данный момент Вологодчина расположилась на 33 месте среди 85 регионов по ежедневному приросту коронавирусных больных. Вологжан приглашают на вакцинацию.

Напомним, нашему региону выделили 64,5 млн рублей на покупку и установку концентраторов кислорода. Кислородная смесь поможет пациентам с дыхательной недостаточностью выжить. В этом году уже начался сезон гриппа: медики боятся микст-инфекций гриппа с коронавирусом.

В Вологде