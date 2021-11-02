Вологодчине выделили 64,5 млн рублей на закупку концентраторов кислорода

Правительство РФ предоставит 64,5 млн рублей Вологодской области для закупки, доставки и установки концентраторов кислорода. Распоряжение вышло 1 ноября. Поддержку получили еще 49 регионов нашей страны - всего выделено 5 миллиардов рублей на 157 концентраторов.

Кислородные концентраторы берут воздух из окружающей среды и адаптируют его для создания концентрированной кислородной смеси. Эти аппараты удобнее, чем кислород в баллонах - ведь если поставка баллонов задержится, то пациент может скончаться. Кислород используют для лечения больных с коронавирусной инфекцией, дыхательной недостаточностью.

Пресс-служба Правительства РФ сообщила, что оборудование способно производить более тысячи кислородной смеси в минуту. Напомним, еще в августе из резервного фонда Правительства на концентраторы выделили более 651,9 млн рублей для 20 регионов страны.